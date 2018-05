Bürokratie kann nicht pleitegehen. Aber sie kann implodieren. Das geschieht derzeit beim BAMF - auch eine Form von Bankrott.

Im laufenden Jahr hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur einen von drei Asylanträgen positiv beschieden. Das ist eine Quote von 32,5 Prozent. Im Jahr 2016 lag die Quote bei 62,4 Prozent. Was hat zur Halbierung beigetragen? Ist die Welt friedlicher und freundlicher geworden, sodass weniger Menschen ihr Recht auf Asyl anmelden? Wohl kaum. Es müsse nicht unbedingt "ein übergeordneter Grund für die Veränderung der Gesamtschutzquote innerhalb eines Zeitraums" vorliegen, so erklärt das BAMF den Mangel an Erklärung für diesen Rückgang. Egal, was das Amt auch sagt, so richtig ernst nehmen mag das derzeit niemand. Seine Glaubwürdigkeit ist dahin.

Die Bremer Außenstelle des Amts soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen Asyl gewährt haben, ohne überhaupt die Voraussetzungen zu prüfen. Inzwischen werden zehn weitere Außenstellen auf ähnliche Vorgänge überprüft. Schon ...

