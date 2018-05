- Termine vom 4. bis 9. Juni - === M O N T A G, 4. Juni 2018 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April 11:00 GR/BIP 1Q *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Mai *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Mai D I E N S T A G, 5. Juni 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Mai *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:15 DE/DZ Bank, Kapitalmarktkonferenz, Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Baywa AG, HV, München 10:00 DE/Nordex SE, HV, Rostock 10:00 DE/Hellofresh SE, HV, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April 11:00 DE/Jenoptik AG, HV, Weimar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 CH/BIZ, Quartalsbericht *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse M I T T W O C H, 6. Juni 2018 *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis, Linz *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April *** 10:00 DE/Uniper SE, HV, Essen 10:00 DE/PNE Wind AG, HV, Cuxhaven 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV, Oldenburg 10:00 DE/Kuka AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Vapiano SE, HV, Köln 10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, HV, Bad Neustadt/Saale 10:00 DE/Delivery Hero AG, HV, Berlin 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, HV, Frankfurt 10:30 DE/VTG AG, HV, Hamburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 14:30 US/Handelsbilanz April *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen D O N N E R S T A G, 7. Juni 2018 *** 08:00 DE/Auftragseingang April *** 10:00 DE/WDR, Europaforum, u.a. Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel, Bundesfinanzminister Scholz und EU-Kommissar Oettinger, Berlin *** 11:00 EU/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) 11:00 DE/Schaltbau Holding AG, HV, München 13:00 TR/Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) F R E I T A G, 8. Juni 2018 *** 01:50 JP/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 05:15 CN/Handelsbilanz Mai *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz April *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion April 09:00 DE/Commerzbank AG, Konjunktur-PG mit Chefvolkswirt Krämer, Frankfurt 10:00 DE/Rocket Internet SE, HV, Berlin *** - CA/G7, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 9.6.), La Malbaie - EU/Ratingüberprüfung für Deutschland (DBRS), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Estland (S&P), Island (S&P und Fitch), Lettland (DBRS), Polen (Fitch und DBRS) S A M S T A G, 9. Juni 2018 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai ===

