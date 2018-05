Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während in Europa die Einkaufsmanagerindices in den vergangenen Monaten deutlich rückläufig waren, hielten sie sich in China weitgehend stabil, so die Analysten der DekaBank. Zwar gebe es Sorgen vor einer Zuspitzung des Handelskonflikts mit den USA, doch schlage sich dies bislang nicht nennenswert in den Stimmungsindices nieder. Einige Daten würden die erwartete Konjunkturverlangsamung Chinas zwar bereits andeuten, doch dürfte dieser Prozess sehr moderat verlaufen. Die Analysten der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...