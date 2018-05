London (ots/PRNewswire) -



Online-Broker FxPro und das McLaren F1 Team sind hocherfreut, eine mehrjährige Partnerschaftsvereinbarung bekanntzugeben. Mit dem Monaco Grand Prix (24. bis 27. Mai) wird McLaren MCL33 an prominenter Stelle FxPro-Branding präsentieren und die Positionierung des Unternehmens als die Nummer 1 der Online-Broker (https://www.fxpro.com/) unterstreichen.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/696463/FxPro_and_McLaren.jpg )



Zak Brown, Chief Executive Officer, McLaren Racing, sagte dazu:



"Wir sind begeistert, FxPro (https://www.fxpro.com/) als einen offiziellen Partner des McLaren Formel 1 Teams willkommen zu heißen. Sowohl FxPro als auch McLaren engagieren sich für Innovation und Exzellenz auf ihrem Gebiet, was dies zu einer natürlichen Partnerschaft macht. Mit über 50 nationalen und internationalen Auszeichnungen hat FxPro seine Kompetenz bewiesen, auf höchster Ebene Leistung zu zeigen.



Mit über 250 Millionen ausgeführten Aufträgen und bis zu 7.000 verarbeiteten Aufträgen pro Sekunde kennt FxPro nur zu gut die Herausforderungen, die leistungsfordernde Umgebungen abverlangen. Die Partnerschaft untermauert das Engagement für Exzellenz und Innovation, das McLaren und FxPro teilen.



Charalambos Psimolophitis, CEO von FxPro, sagte dazu:



"Wir sind stolz darauf, diese mehrjährige Partnerschaft mit McLaren, einem Team mit einer glanzvollen Geschichte und einer aufregenden Zukunft, einzugehen. Wir suchen immer nach Partnern, die unsere Leidenschaft für Exzellenz und Erfolg teilen, und McLaren verkörpert diese Werte auf perfekte Weise."



Ilya Holeu, Chief Marketing Officer, FxPro, sagte dazu:



"FxPro war immer ein visionärer Pionier bei allen seinen Unternehmungen, von mehreren Sponsorenschaften im Weltklassesport bis hin zu der Art und Weise, wie wir unseren Namen schätzen und wie wir Geschäfte machen. Sport-Sponsoring ist seit langem ein bedeutender Teil unseres Outreach-Programms und wir sind hocherfreut, mit McLaren zusammenzuarbeiten, um dies voranzutreiben."



Redaktionelle Hinweise



Über FxPro: FxPro ist ein preisgekrönter Online-Broker, der Einzelhandels- und institutionelle Kunden in mehr als 150 Ländern bedient. Über seine modernen Handelsplattformen, überlegene Ausführungstechnologien und algorithmischen Werkzeuge bietet FxPro wettbewerbsfähige Preise und hohe Liquidität ohne zwischengeschaltete Transaktionstische (gemäß der Auftragsausführungspolitik von FxPro).



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das PR-Team, das Sie unter +44-(0)-20-7776-9720 oder per E-Mail an pr@fxpro.com erreichen https://www.fxpro.com/.



