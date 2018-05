Sie denken Aktien sind nur was für Banker? Cashflow haben Sie lediglich im Sparschwein und beim Stichwort Handelsplatz verstehen Sie nur Wochenmarkt? Dann geht es Ihnen wie vielen Neulingen in der Welt des Börsenhandels. Und selbst wer sich davon nicht gleich abschrecken lässt und fest entschlossen ist, über Aktien und Co. etwas für seine Altersvorsorge zu tun, findet sich nach einer kurzen Online-Recherche meist in einem Sammelsurium aus Abkürzungen, Anlage-Tipps und Hedgefond-Werbung wieder - die Verwirrung ist perfekt. Doch es geht auch anders.

25. Mai 2018. FRANKFURT (Deutsche Börse AG). Wer die Börsenwelt zielgerichtet erkunden will, kann das digital und kostenfrei über die Capital Markets Academy der Deutschen Börse machen. Step by Step können sich Neulinge wie Fortgeschrittene über die Plattform "Digitales Lernen" den Weg von der Depoteröffnung bis hin zur Auswahl des richtigen Wertpapiers erklären lassen. Anna und Michael begleiten Börseneinsteiger durch verschiedene Tutorials und lassen sich in fünf neuen Kurzvideos ab sofort auch genau zeigen, was sich hinter Zertifikaten und Optionsscheinen, Investmentfonds, Anleihen oder ETFs verbirgt und wann Anleger diese sinnvoll einsetzen können.

Wer bei den Lernvideos gut aufgepasst hat, kann sein Wissen anschließend beim Quiz "Vom Sparer zum Aktionär" unter Beweis stellen und an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es Führungen auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Teilnahme an einem Seminarblock aus der Reihe "Ihr Weg zur Börse" der Capital Markets Academy. Hier können die Gewinner entweder direkt in der Frankfurter Börse oder in der Unternehmenszentrale in Eschborn ihr erlangtes Wissen weiter vertiefen, Fragen an Experten stellen und Tipps von Profis bekommen.

Die Präsenz-Seminare aus der Reihe "Ihr Weg zur Börse" bestehen aus vierzehn Abendseminaren und richten sich an alle Interessenten, die ein grundlegendes Verständnis für den Handel an der Börse erlangen oder vertiefen möchten und ist speziell für Privatanleger und semiprofessionelle Anleger konzipiert worden. In Basis- und Aufbaublöcken wird den Teilnehmern praxisorientiert wertvolles Wissen für eigene Anlageentscheidungen vermittelt.

www.deutsche-boerse.com/digitaleslernen

deutsche-boerse.com/anna-und-michael

deutsche-boerse.com/quiz-vom-sparer-zum-aktionaer

deutsche-boerse.com/seminare

