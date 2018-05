Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens nach Aussagen des Kontrahenten General Electric zum Kraftwerksgeschäft auf "Underweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Zwar belaufe sich die Gesamtnachfrage auf mehr als 30 Gigawatt Kraftwerksleistung, schrieb Analyst James Stettler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Jahre 2019 und 2020 plane GE jedoch mit einer Marktnachfrage unter 30 Gigawatt. Eine V-förmige Erholung sei also nicht in Sicht./la Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-05-25/16:24

ISIN: DE0007236101