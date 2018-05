Den US-Börsen hat am Freitag bei insgesamt wenig Bewegung eine gemeinsame Richtung gefehlt. Während die Standardwerte-Indizes kaum vom Fleck kamen, ging es an der Technologiebörse Nasdaq etwas bergauf. Vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende fehlte es an klaren Impulsen - diese konnten auch schwache heimische Konjunkturdaten nicht liefern. Am kommenden Montag findet wegen des "Memorial Day" kein Börsenhandel an der Wall Street statt.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag gut eine Stunde nach Handelsbeginn 0,02 Prozent auf 24 805,57 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 0,08 Prozent auf 2725,58 Zähler nachgab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte indes ein Plus von 0,40 Prozent auf 6977,26 Punkte./gl/he

