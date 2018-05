Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta033/25.05.2018/16:20) - Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Beschluss zu den Einzelheiten der Durchführung der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Dezember 2017 beschlossenen Kapitalerhöhung gefasst. Einzelheiten und Details zur Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem Bezugsangebot, welches voraussichtlich am 29.05.2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird.



(Ende)



ISIN(s): DE000A2BPK91 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



