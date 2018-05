Istanbuler Gerichte haben Ex-Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Mehr als 100 Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Putschversuch laufen noch.

Gut 22 Monate nach dem Putschversuch in der Türkei haben Istanbuler Gerichte in zwei Verfahren 160 frühere Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt. 116 davon seien Kadetten gewesen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...