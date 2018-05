Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) war zuletzt auf dem absteigenden Ast. Die neuesten Quartalszahlen und auch die Horror-News für das Model 3 helfen nicht, die Situation zu verbessern. Im Gegenteil:

Im 1. Quartal wies man bei einem Umsatz von 3,4 Milliarden US$ einen Verlust von 784,6 Millionen US$ aus - nach Abzug sämtlicher Ausgaben. Zieht man den freien Cashflow zu Rate, flossen im ersten Quartal sogar über 1,1 Milliarden US$ aus dem Unternehmen ab. Der US-E-Auto-Pionier bleibt damit ein gefundenes Fressen für ...

