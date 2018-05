Stuttgart (ots) -



Am Samstag zeigt Mercedes-Benz im Rahmen der Übertragung des Finales der Champions League erstmals den TV Spot zur WM Kampagne "Best Never Rest"



Pünktlich zum Duell der besten europäischen Vereins-Fußballmannschaften startet Mercedes-Benz die zweite Stufe der WM Kampagne "Best Never Rest". Beim Champions-League-Finale am Samstag (26. Mai) feiert der TV Spot Premiere. Gedreht worden ist er in den Filmstudios in Babelsberg, dort wo auch Blockbuster wie Inglourious Basterds, The Ghostwriter oder Der Pianist entstanden sind. Mit Stars wie Tom Cruise, Pierce Brosnan oder Matt Damon. Und auch die deutschen Fußball-Nationalspieler haben dort gezeigt, dass sie nicht nur auf dem Rasen glänzen können, sondern auch als Schauspieler. Und sie hatten jede Menge Spaß dabei, erzählt Bundestrainer Joachim Löw:



Die Atmosphäre ist am Set immer gut. Die Spieler sehen auch mal wieder was anderes. Den Spielern tut es manchmal auch gut, einen Tag mal nicht zu trainieren, bei dem harten Programm, das sie haben. Und das ist für die Spieler auch mal was anderes. (0:10)



"Best Never Rest" ist der Claim der Mercedes-Benz Kampagne zur WM. Entsprechend präsentieren sich die Spieler im TV Spot: in Action, beim Kampf um den Ball, in Großaufnahme. Und das Ganze unterlegt mit harten Beats:



Wenige Wochen vor Beginn der WM ist der Erfolgshunger der MANNSCHAFT fast mit Händen zu greifen. Die Weltmeister von 2014 wollen nur eins: den Titel verteidigen. Dafür trainieren und kämpfen sie hart. Und genau das zeigen sie im Mercedes-Benz TV Spot. Sami Khedira, Timo Werner und Co. haben sich auf jeden Fall auf dem ungewohnten Terrain sehr gut geschlagen und der Ausflug in die Schauspielerei hat allen Spaß gemacht:



Khedira: Ich glaube, speziell ich und viele andere sind schon öfter dabei gewesen. Wir stehen natürlich gerne auf dem Rasen, aber natürlich ist es auch mal schön, eine andere Rolle zu sehen, sich da auch ein bisschen reinzufinden. Das ist Teil des Business und wir machen das aber trotzdem auch wirklich mit Spaß und auch mit Leidenschaft und haben ja tolle Partner, deswegen passt das alles. Werner: Ich glaube, auch gerade für Mercedes, eine Riesenmarke, da macht man natürlich auch gerne Werbung. Ich gleich doppelt, weil wir kommen, glaube ich, aus der gleichen Stadt. Das freut einen natürlich. Ich glaube, das gehört einfach dazu, zum Fußballer-Leben. Auch solche Tage, nicht nur auf dem Platz zu performen, sage ich jetzt mal. Sondern auch hier sein Bestes zu geben. Und wir freuen uns immer, dass wir hier auch dabei sein dürfen und das machen dürfen. (0:35)



Das Motto "Best Never Rest" gilt aber auch für die neue C-Klasse von Mercedes-Benz, die im Spot eine sehr progressive und dynamische Rolle hat. Sie präsentiert sich zur WM 2018 mit komplett neuen Modellen. Die Nationalspieler waren die ersten, die schon bei den Dreharbeiten das neue Fahrzeug anschauen und probesitzen durften. Und da Fußballer gemeinhin auch Autofans sind, ist es spannend zu erfahren, was Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Julian Draxler, Toni Kroos und Jérôme Boateng zur neuen C-Klasse sagen:



Boateng: Das sieht sehr gut aus, wie fast alles, was Mercedes macht, finde ich - sehr schönes Design. Kroos: Gut, sehr gut. Also speziell bei dem Modell gefällt mir auch die Farbe sehr gut. Draxler: Sehr gut. Ich habe gerade einen Blick drauf geworfen. Ich bin eigentlich, wie immer, begeistert von den Autos. Das wäre auch einer für mich, glaube ich. Plattenhardt: Ja, ist natürlich sehr schnittig. Ich fahre selber schon lange Mercedes. Bin natürlich sehr zufrieden und hoffe, dass sich das neue Auto auch so gut fährt. Kimmich: Also rein optisch muss ich sagen, dass es ein sehr schönes Auto ist. (0:30)



Die Nationalspieler als Schauspieler: zu sehen beim Champions League Finale Madrid gegen Liverpool am Samstag. Dort hat der Mercedes-Benz TV Spot zur WM-Kampagne "Best Never Rest" seine Premiere.



