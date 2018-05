ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Kursverlusten sind die schweizerischen Aktien am Freitag aus dem Handel gegangen. Das abgesagte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un sowie die mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftete Regierungsbildung in Italien dämpften die Stimmung erneut. Mit der Regierungskrise in Spanien kam kurz vor dem Wochenende ein weiterer politischer Unsicherheitsfaktor hinzu.

Davon profitierte der als Fluchtwährung beliebte Schweizer Franken, der zum Euro auf den höchsten Stand seit Anfang März stieg. Der feste Franken belastete den schweizerischen Aktienmarkt zusätzlich.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.759 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,43 (zuvor: 46,7) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten fielen Roche nach einem negativen Analystenkommentar um 0,6 Prozent. Die Analysten der Credit Suisse hatten die Roche-Aktie auf Underperform von Neutral zurückgestuft und das Kursziel auf 215 von 240 Franken gesenkt. Roche wird nach Meinung der Analysten von allen europäischen Pharmaherstellern am meisten unter den geplanten Reformmaßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump zu leiden haben.

Swatch profitierten nicht von einer Kurszielerhöhung. Die Titel verloren 0,4 Prozent, nachdem die RBC das Kursziel für die Aktie des Uhrenherstellers auf 510 von 470 Franken erhöht und das Rating Outperform bestätigt hatte.

Gesucht waren dagegen die als defensiv geltenden Nestle-Aktien, die um 0,2 Prozent stiegen. Deutlicher nach oben ging es mit den Aktien von SGS und Sika, die um 0,9 und 1,3 Prozent vorrückten.

