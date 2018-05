Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im April ging das ifo-Geschäftsklima zum ersten Mal seit fünf Monaten nicht zurück, sondern stagnierte auf dem Vormonatsstand, so die Analysten der DekaBank. Positive Entwicklungen wie die Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China oder die Entspannungssignale im Nordkorea-Konflikt dürften zur Seitwärtsbewegung des Geschäftsklimas beigetragen haben. Einige schlechte Entwicklungen, wie die neuen US-Zolldrohungen für die Automobilindustrie oder die Regierungsbildung in Italien seien überwiegend zu spät gekommen, um in dieser Befragung berücksichtigt zu werden. Angesichts dessen würden die Analyst ...

