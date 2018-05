Die Wiener Börse hat am Freitag wegen politischen Tumulten schwächer geschlossen. Der ATX fiel 28,8 Punkte oder 0,84 Prozent auf 3.405,35 Einheiten. In der kommenden Woche erwarten die Analysten der Erste Group den ATX in einer Bandbreite von 3.400 und 3.460 Punkten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: ...

