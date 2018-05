Hier geht's zum Video

Nach 8 Gewinn-Wochen in Folge hatte der DAX in der verkürzten Handelswoche nach Pfingsten immer wieder mit der 13.000-Punkte-Marke zu kämpfen. US-Präsident Donald Trump sorgte mit seiner Absage beim Nordkorea-Gipfel für Aufsehen, das Thema Handelskonflikte und Strafzölle kochte wieder hoch, Italien sorgte für Unbehagen und die Deutsche Bank musste sich bei der Hauptversammlung den Aktionären stellen. Wie all das am Markt ankam, ist Thema im Wochenrückblick mit Viola Grebe und Patrick Dewayne.