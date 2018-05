"Europa blows up" (Europa fliegt in die Luft), so heute ein amerikanischer Börsenkommentator über die heftigen Turbulenzen an den europäischen Anleihemärkten mit einem weiteren Abverkauf italienischer Anleihen und der Flucht in die Sicherheit deutscher Anleihen. Die Renditedifferenz (spread) zwischen deutschen und italienischen Anleihen nun mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...