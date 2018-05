Philion SE: Barkapitalerhöhung durchgeführt DGAP-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Philion SE: Barkapitalerhöhung durchgeführt 25.05.2018 / 19:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Philion SE: Barkapitalerhöhung durchgeführt Berlin, 25. Mai 2018: Die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) hat die auf der Hauptversammlung am 10. Januar 2018 beschlossene Kapitalerhöhung um EUR 150.000,00 auf EUR 2.000.000,00 durch Ausgabe von 150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen abgeschlossen. Die 150.000 neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 9,50 Euro je Aktie platziert. Kontakt für Rückfragen Philion SE // www.philion.de // M: info@philion.de Investor Relations & Presse Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Philion SE findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 25.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Wallstr. 15 a 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 89 20 500 85730 E-Mail: info@philion.de Internet: www.philion.de ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689831 25.05.2018 CET/CEST

