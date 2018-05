FRANKFURT (Dow Jones)--Wie meist an Freitagen verlief das nachbörsliche Geschäft sehr ruhig. In der ersten und zweiten Reihe gab es keine auffälligen Kursbewegungen, wie ein Händler berichtete.

Unter den Nebenwerten fielen Staramba mit einem Minus von 1,6 Prozent auf. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass der Abschlussprüfer das Testat für den Jahresabschluss 2017 verweigert habe. Der vergleichsweise geringe Kursverlust dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Mitteilung am Freitagabend und dazu noch relativ spät veröffentlicht wurde, meint der Händler. Er vermutete, dass es mit der Aktie am Montag deutlicher nach unten gehen könnte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.922 12.938 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2018 16:28 ET (20:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.