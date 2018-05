Der Streaming-Anbieter Netflix (WKN:552484) ist zweifellos eine der erfolgreichsten Wachstumsgeschichten im Technologiebereich. Das Unternehmen hat in den letzten fünf Quartalen jeweils ein Umsatzwachstum von über 30 % gegenüber dem Vorjahr erzielt. Noch beeindruckender ist das Kundenwachstum, das bis Ende 2012 in jedem Quartal über 19 % lag. Diese Zugänge haben sich in letzter Zeit beschleunigt und sind in den letzten vier Quartalen um durchschnittlich 24 % gestiegen. Dieses Wachstum hat sich summiert, und Netflix hat mittlerweile 125 Millionen Abonnenten weltweit. So beeindruckend die Zahl auch ist, das Unternehmen steht wohl erst noch am Anfang - ein Analyst geht davon aus, ...

