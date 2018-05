30 Jahre. Eine lange Zeit, oder was denkst du? Es könnte die Zeit bis zu deinem wohlverdienten Ruhestand sein. Oder aber der Zeitraum, in dem du dich bemühst, deine eigenen vier Wände abzubezahlen. Oder aber es könnte der Zeitraum sein, in dem du dein Geld in ausgewählte, starke und zuverlässige Dividendenaktien investieren möchtest. Falls Letzteres auf dich zuträfe, wäre das super! Denn dann habe ich in meiner heutigen Auswahl drei Aktien für dich parat, die innerhalb der nächsten 30 Jahre eine vielversprechende (Dividenden-)Wette sein könnten: 1) Münchener Rück Lass uns dazu am besten gleich in die Vollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...