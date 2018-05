Einer der Bereiche, in denen der Chip-Riese Intel (WKN:855681) seine langfristigen Wachstumsziele verfolgt, ist die Internet of Things Group, kurz IOTG. Im jüngsten Quartalsbericht gibt das Unternehmen an, dass diese Sparte leistungsstarke Computertechnologien für die Marktsegmente "Einzelhandel, Automobil, Industrie und Videoüberwachung" sowie "eine breite Palette anderer integrierter Anwendungen" vertreibt. IOTG war in der Vergangenheit recht profitabel, da es, laut Angaben von Intel, "Silizium- und Software-Vermögenswerte" aus den Bereichen Rechenzentren und Client-Computing einsetzt, was zu einer erheblich besseren Kostenstruktur führt. Sehen wir uns noch einmal an, wie sich dieser Geschäftsbereich im letzten Quartal entwickelt hat. Solides Umsatzwachstum Intel berichtete, dass sein ...

