Warum Dividendenmanager US-Finanzwerte bevorzugen

Nach Einschätzung von BNY-Mellon-Fondsmanager John Bailer bieten Finanzunternehmen in den USA aktuell sehr gute Aussichten.

"Wer als Investor auf Dividendenwachstum setzt, sollte sich Finanzunternehmen in den USA anschauen", schreibt John Bailer, Fondsmanager des BNY Mellon US Equity Income Funds bei BNY Mellon AMNA - einer Boutique von BNY Mellon Investment Management, in einem aktuellen Marktkommentar.

Nach Bailers Einschätzung bieten diese aktuell sehr gute Aussichten: Die Dividendenrendite amerikanischer Finanzunternehmen liege aktuell bei 2,9 Prozent pro Jahr, dürfte aber nach Prognose von Bloomberg über die nächsten drei Jahre auf 10,3 Prozent jährlich ansteigen. Bei Konsumgüterwerten, traditionell beliebten Dividendenaktien, würden dagegen lediglich 3,8 Prozent pro Jahr vorhergesagt. "US-Finanzwerte zählen deshalb zu unseren Favoriten im Portfolio. Der Anteil im BNY Mellon US Equity Income Fund liegt derzeit bei 30 Prozent, gut doppelt so hoch wie im S&P 500, unserem Vergleichsindex", so Bailer.

