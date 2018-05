Letzte Woche kündigte PayPal (WKN:A14R7U) die Übernahme des europäischen Zahlungsverarbeitungsunternehmens iZettle für 2,2 Milliarden Dollar an. Das entspricht etwa einem Drittel der Schatzkammer von PayPal, die 7,8 Milliarden Dollar beträgt. iZettle ist vielleicht am ehesten dafür bekannt, dass sie einen Aufsatz für Mobilgeräte entwickelt haben, der Chipkarten akzeptieren kann. Das Unternehmen wird manchmal auch als "Square of Europe" bezeichnet. Auf den ersten Blick haben beide Unternehmen vieles gemeinsam. Wie Square (WKN:A143D6) bietet iZettle nicht nur Dienstleistungen zur Zahlungsabwicklung für kleine und mittlere Unternehmen an, sondern auch eine robuste Plattform, die als starkes Ökosystem fungiert. Es wird erwartet, dass iZettle in ...

