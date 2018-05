Zuerst produzierte Volker Raumland nur Sekt für die besten Weingüter, dann etablierte er seine eigene Marke - und wurde zum Star der Branche.

Wenn Volker Raumland an diesem Frühlingsmorgen in seinen schwarzen VW Golf steigt, wird er wieder mal mit seinem Vorsatz brechen. Aber er hat es nun mal nicht so mit dem Neinsagen. Und deshalb macht er sich heute auf den Weg in die Pfalz.

Ein Studienfreund, ebenfalls Winzer, hat ihn gebeten, seinen Wein zum Schäumen zu bringen. Eigentlich hatte Raumland vor fünf Jahren beschlossen, nur noch Sekte herzustellen, die seinen eigenen Namen tragen. Aber der Freund braucht gerade mal 400 Liter, bei dieser kleinen Menge wollte Raumland nicht ablehnen - genau wie bei all den anderen langjährigen Freunden, die ihn um denselben Gefallen bitten.

Diese Menschen, die Raumland lapidar "alte Weggefährten" nennt, gehören zur Spitzenklasse des deutschen Weinbaus. Beiläufig erwähnt er Namen wie Molitor, Kühling-Gillot, Wehrheim, Battenfeld-Spanier oder Müller. Weingüter, deren Produkte weltberühmt sind - bloß die Herstellung ihres Sekts, die haben sie ausgelagert. Echte Experten haben die angenehme Eigenschaft, ihre eigenen Grenzen zu kennen. Und weil die Starwinzer wissen, dass es da jemanden gibt, der Sekt besser kann als sie selbst, macht Volker Raumland nun den Motor an und fährt los. Denn der 63-Jährige hat einen Markt geschaffen, der bis vor wenigen Jahren noch undenkbar war.Das Verhältnis der Deutschen zu Sekt ist durchaus zwiespältig. Einerseits ist die Begeisterung für das Getränk nirgends größer. In keinem anderen Land der Welt wird pro Kopf mehr getrunken, über 40 Gläser sind es im Fall eines deutschen Erwachsenen pro Jahr.

Andererseits achten die Deutschen auch beim Genuss auf ihr Portemonnaie. So groß wie ihr Durst, so gering ist ihre Zahlungsbereitschaft. Der Durchschnittspreis für eine Flasche Sekt liegt derzeit bei 2,86 Euro - inklusive der Sektsteuer von rund einem Euro, die für jede einzelne anfällt. Wenn sich die Deutschen mal ein paar Euro mehr für eine Flasche Schaumwein gönnen, kommt der in der Regel aus der französischen Champagne.Entsprechend ist der Sektmarkt von Preisdumping geprägt. Und weil kleinere Weingüter bei der Rabattschlacht nicht mithalten können, dominieren Großkellereien den Markt. Jede zweite Flasche Sekt, die in Deutschland getrunken wird, stammt von Rotkäppchen Mumm aus Freyburg in Sachsen-Anhalt. Den Rest bedient Konkurrent Henkell mit Sitz in Wiesbaden, vor allem seit er im vergangenen März mit dem spanischen Unternehmen Freixenet den drittgrößten Anbieter geschluckt hat.

Diese Konzern-Kellereien beziehen den Grundwein für ihren Sekt fast immer aus Spanien oder Italien - aus Kostengründen. Nicht selten liegt der Preis für einen Liter Wein dort bei weniger als 50 Cent. Und daher schien ausgerechnet in Deutschland, dem Land der Sekttrinker, kein Platz für eigene, noch dazu teure Schaumweine. Bis Volker Raumland begann, für renommierte Winzer Sekt zu produzieren.

Er ist ein höflicher Mann, zurückhaltend, mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen, der mit sich und seinem Handwerk im Reinen ist. Jemand, der sich nicht beirren lässt, trotz oder vielleicht gerade wegen der ständigen Diskussionen. Am Ziel seiner heutigen Fahrt wird er mit dem Winzer den Wein aussuchen, der später prickeln soll. Und dann wird es wieder um die immer gleiche Frage gehen: Welcher Wein wird zu gutem Sekt? Da sind die Winzer und er oft verschiedener Meinung.

Wie ein Rohdiamant

Damit Wein zu Sekt wird, braucht er Hefe und Zucker - nur so ...

