BERLIN (Dow Jones)--Beim Ausstieg aus der Braunkohle in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angemahnt, dass die wirtschaftlichen Interessen der betroffenen Region an erster Stelle stehen müssen. Es komme darauf an, so Merkel, "dass wir den Menschen, die in den Regionen leben, sagen, passt auf, es wird sich etwas ändern, aber wir denken zuerst an Euch und nicht nur an die CO2-Emmissonen".

Die Kanzlerin betonte in ihrer Rede beim sogenannten Petersberger Klimadialog in Berlin, dass es vor allem auf Planbarkeit ankomme, wie das Beispiel des Abschieds von der Steinkohleförderung gezeigt habe. Ende Juni tagt das erste Mal die sogenannte Kohlekommission, die sich vorrangig mit Perspektiven für das Rheinische und das Lausitzer Braunkohlerevier befassen soll. Das Umweltministerium dringt jedoch darauf, stärker den Fokus auf die Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes und die Abschaltung von Kohlekraftwerken zu legen. Die Verbrennung von Kohle ist besonders klimaschädlich.

Merkel räumte ein, dass Deutschland Schwierigkeiten habe, seine Rolle als Musterschüler des Klimaschutzes zu behaupten. "Wir müssen zugeben, dass wir wieder besser werden müssen", betonte die CDU-Vorsitzende. Deshalb habe die Bundesregierung nun alle Hände voll zu tun.

Der Petersberger Klimadialog dient der Vorbereitung der Welt-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz im Dezember. In der schlesischen Industriestadt sollen die Regeln und Bestimmungen ausgearbeitet werden, wie genau der CO2-Ausstoß von Ländern gemessen werden soll, um Vergleichbarkeit für die weltweiten Klimaziele erreichen zu können.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bekannte sich in Berlin zum Kampf gegen die Erderwärmung. Gleichzeitig warb er um Verständnis dafür, dass sein Land aus historischen Gründen auf Kohle angewiesen sei. "Wir wurden von der Sowjetunion gezwungen, Kohle zu benutzen für die Energieerzeugung", sagte der Premier in seiner Rede. Nach Daten der Europäischen Umweltagentur hat Polen zwischen 1990 und 2015 den Ausstoß von CO2 um 17,5 Prozent senken können. Deutschland erreichte 28 Prozent. Bis 2020 sollten es eigentlich hierzulande 40 Prozent weniger sein. Die große Koalition musste aber einräumen, dass der Wert nicht mehr erreicht werden kann.

June 19, 2018

