die Serie der Wochengewinne setzte sich in den vergangenen Tagen nicht fort. Achtmal zuvor hatte der deutsche Leitindex am Freitag einen höheren Stand als zuvor ausgewiesen. Jedoch ging der DAX mit einem Minus von 1,1 Prozent aus der letzten Handelswoche und rutschte dadurch erneut unter die runde Zahl von 13000 Punkten ab. Zu viele Krisen und Konflikte drückten den Index in den letzten Tagen wieder nach unten. Daher drehte der Index bei 13200 Punkten um.

Obwohl die politischen Eskapaden von US-Präsident Donald Trump weiterhin wie eine dunkle Gewitterwolke, die sich jeden Moment entladen kann, über den weltweiten Aktienmärkten schweben, orientierten sich die Marktteilnehmer diesmal an der politischen Front von Europa. Gedrückt wurde die Stimmung durch die neue Lage in Italien. Denn die Regierungspläne der beiden system- und EU-kritischen Parteien könnten zu Konflikten mit Brüssel führen.

Sie wollen die Sparpolitik im verschuldeten Italien beenden, planen Steuersenkungen und zusätzliche Sozialausgaben. Am Freitag reagierten die Anleger zudem verschreckt auf die Nachricht aus Spanien. Dort droht eine handfeste Regierungskrise aufgrund von schwarzen Kassen bei der Partei von Ministerpräsident Mariano Rajoy. Die Reaktion der Märkte auf diese Meldung zeigte zudem einmal mehr, dass die Nervosität der Anleger trotz steigender Märkte noch hoch ist.

An der Wall Street hielten sich die Anleger vor dem langen Wochenende zurück. Am Montag wird in den USA schließlich nicht gehandelt. Hier wollte deshalb keiner mehr ein unnötiges Risiko eingehen, dass er nicht kontrollieren könne, nachdem an den europäischen Börsen die Woche wie gewöhnlich am Montag beginnt. Entsprechend könnte der Start in die neue Woche hierzulande eher ruhig ausfallen, wenn die Händler aus London und New York dem Markt noch fernbleiben.

Anstieg abgebrochen

Der DAX konnte am Donnerstag mit einer Gegenbewegung starten, die am Freitag bis in einen Bereich um 13000 Punkte führte. In Folge sackte der deutsche Leitindex aber weiterhin ab und verläuft aktuell um 12930 Punkte. Der DAX hat noch etwas Luft nach unten, könnte im weiteren Verlauf aber wieder ansteigen. Der Bereich um 12800 Punkte sollte allerdings dafür halten. Wahrscheinlich verlaufe die neue Abwärtsbewegung um 12910 um 12870 Punkte aus.

In der Folge könnte der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Über 12800 Punkten laute das nächste Anlaufziel deshalb auf 13280 bis 13300 Punkte, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur ...

