Jahresberichte können langatmige Dokumente sein. Der Jahresbericht der Bank of Amerika (WKN:858388) aus dem Jahre 2017 beispielsweise umfasst 214 Seiten. Davon erörtern 180 Seiten Finanzfragen und zeigen statistische Tabellen. Es ist daher nicht überraschend, dass viele Investoren nicht wissen, welcher Teil die größte Aufmerksamkeit verdient. Und die Konzentration auf das Wichtigste ist nötig, da die Analyse des gesamten Berichts locker einen ganzen Tag verschlingen kann. Wenn man den CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075) Warren Buffett fragt, was seiner Meinung nach die wichtigsten Dinge in einem Jahresbericht sind, kreist seine Antwort um zwei allgemeine Themen. Und keines davon hat mit der ...

