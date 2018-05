Nachdem Gold zuletzt die Trading-Range verlassen konnte, erholte sich der Kurs in der vergangenen Woche wieder. So konnte Gold die Range-Unterkante erneut ansteuern. Wird der Gold-Chart sich nun wieder aufhellen? Technische Analyse zum Gold Der abgebildete Tageschart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die Kursentwicklung seit September 2017, bei einem letzten Kurs von $1.302,9. Gold-Chart ...

