Nach einem guten Start in den Mai sind die Aktienmärkte in dieser Woche unter Druck geraten. Der DAX fiel unter 13?000 Punkte und konnte auch bei der Erholung am Freitag diese Marke nicht zurückerobern. US-Präsident Donald Trump hat daran diesmal durchaus einen Anteil. Seine Drohung, Schutzzölle auf Autoimporte aus der EU zu verhängen, schürt die Sorge, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...