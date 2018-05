Ab sofort für OEMs erhältlich, die Geräte mit zukünftigen Generationen der mobilen PC-Plattform Snapdragon von Qualcomm bauen

Gemalto hat eine neue Zusammenarbeit angekündigt, im Rahmen derer die fortschrittlichen mobilen Konnektivitätslösungen in die mobile PC-Plattform Qualcomm Snapdragon integriert werden, ein Produkt von Qualcomm Technologies Inc., einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated. Dies ebnet den Weg für die Vermarktung von iSIM bei einer wachsenden Auswahl an Always-Connected-PCs, -Laptops und -Tablets.

Das Bestreben wird die Integration von Gemaltos eSIM-Technologie und Remote-Subscription-Management-Lösungen mit der neuen Secure Processing Unit (SPU) auf der mobilen Snapdragon-PC-Plattform unterstützen. Als Ergebnis wird diese Innovation nahtlose LTE- und zukünftige 5G-Verbindungen, verlängerte Akkulebensdauer und eine Grundlage für Verbraucheranwendungen wie Online-Zahlungen, Fahrkartenausgabe und Authentifizierung für Cloud-Dienste bieten. Diese Initiative repräsentiert das erste Mal, dass ein eSIM in Verarbeitungsplattformen integriert wird, die Always-Connected-PCs und ähnliche Verbrauchergeräte versorgen.

Vorteile für führende Anbieter:

OEMs optimieren ihre Stücklisten- und Supply-Chain-Kosten. Mit den Gemalto-Lösungen ist eine späte eSIM-Anpassung während oder nach der Herstellung des Geräts möglich.

Mobilfunkbetreiber profitieren von einer größeren adressierbaren Basis verbundener Geräte und einer zuverlässigen Plattform für sichere Dienste. Die Technologie beruht auf bestehenden Standards und ist offen und sicher.

Die erste Welle von Always-Connected-PCs mit mobilen Snapdragon-PC-Plattformen und Gemaltos Technologie wird bereits für 2019 erwartet.

"Durch diese neue Vereinbarung mit Qualcomm Technologies soll die Einführung nahtloser Mobilfunkverbindungen in PCs, Tablets und anderen mobilen Produkten beschleunigt werden", sagte Frédéric Vasnier, Executive Vice President für Mobile und IoT bei Gemalto. "Wir verpflichten uns zu fortwährender Innovation mit Qualcomm Technologies, um überlegene integrierte Sicherheits- und Konnektivitätserfahrungen zu bieten."

Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, registriert in den USA und anderen Ländern. Qualcomm Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften.

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services, die sichere Softwarelösungen sowie Biometrie und Encryption umfassen, können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 114 Niederlassungen, 40 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 35 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 47 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie @gemalto auf Twitter.

