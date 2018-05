Sixt Leasing SE baut Online Retail zum größten Geschäftsfeld aus - Vorstand bestätigt nach Umsatzsteigerung im ersten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung Sixt Leasing SE baut Online Retail zum größten Geschäftsfeld aus - Vorstand bestätigt nach Umsatzsteigerung im ersten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 28.05.2018 / 07:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Sixt Leasing SE baut Online Retail zum größten Geschäftsfeld aus - Vorstand bestätigt nach Umsatzsteigerung im ersten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 * Vertragsbestand im Geschäftsfeld Online Retail erstmals höher als in den Geschäftsfeldern Flottenleasing und Flottenmanagement * Konzernumsatz steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 8 Prozent auf 202 Mio. Euro - EBT wie erwartet bei 8 Mio. Euro * Anteil Dieselfahrzeuge ohne Rückkaufvereinbarung an den Bestellungen erfolgreich reduziert * Fortschritte bei der Umsetzung des Strategieprogramms DRIVE>2021 stimmen Vorstand zuversichtlich, die Ziele für 2018 zu erreichen Pullach, 28. Mai 2018 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat ihr zukunftsweisendes Geschäftsfeld Online Retail frühzeitig zum größten Geschäftsfeld ausgebaut und bestätigt nach einer Umsatzsteigerung im ersten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2018. Der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Online Retail stieg im Zeitraum von Ende Dezember bis Ende März um 3,3 Prozent auf 46.900 Verträge. Der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Flottenleasing verzeichnete einen leichten Rückgang um 3,3 Prozent auf 46.500 Verträge. Im Geschäftsbereich Flottenmanagement erhöhte sich der Bestand um 1,9 Prozent auf 40.100 Verträge. Insgesamt stieg der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) damit um 0,5 Prozent auf 133.500 Verträge. Der Konzernumsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,6 Prozent auf 202,0 Mio. Euro. Der operative Konzernumsatz (ohne Verkaufserlöse) erhöhte sich um 6,9 Prozent auf 120,3 Mio. Euro. Die Verkaufserlöse durch Leasingrückläufer und vermarktete Kundenfahrzeuge stiegen um 8,6 Prozent auf 81,6 Mio. Euro, insbesondere getrieben von einer deutlich höheren Zahl an vermarkteten Rückläufern aus dem Online Retail. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,5 Prozent auf 60,9 Mio. Euro. Das Finanzergebnis verbesserte sich deutlich um 21,8 Prozent auf -3,6 Mio. Euro. Grund hierfür war insbesondere die Reduzierung der Zinsaufwendungen infolge der Rückführung des größten Teilbetrags der Core Fazilität in Höhe von 300 Mio. Euro an die Sixt SE Mitte 2017. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbuchte erwartungsgemäß einen leichten Rückgang von 5,3 Prozent auf 8,0 Mio. Euro. Infolgedessen verringerte sich die operative Umsatzrendite um 0,8 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent, blieb jedoch klar über der Zielgröße von 6,0 Prozent. Der Konzernüberschuss ging leicht um 1,1 Prozent auf 5,9 Mio. Euro zurück. Thomas Spiegelhalter, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Mit dem Aufstieg unseres zukunftsweisenden Geschäftsfelds Online Retail zum größten Geschäftsfeld im Konzern haben wir bereits im ersten Quartal ein wichtiges Ziel für das Gesamtjahr 2018 erreicht. Auch darüber hinaus sind wir mit dem Verlauf des ersten Quartals zufrieden. So konnten wir den Konzernumsatz weiter steigern und die Umsetzung unseres Strategieprogramms DRIVE>2021 erfolgreich vorantreiben. Diese Fortschritte stimmen uns zuversichtlich, unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2018 zu erreichen und damit das Fundament für künftig noch stärkeres und profitableres Wachstum zu legen." Erfolgreiches Risikomanagement Im ersten Quartal 2018 konnte Sixt Leasing das potenzielle Restwertrisiko durch Dieselfahrzeuge wie geplant weiter reduzieren. Der Anteil von Neuverträgen für Dieselfahrzeuge ohne Rückkaufvereinbarung sank im Vergleich zum vierten Quartal 2017 deutlich um 12 Prozentpunkte auf rund 22 Prozent. In Deutschland lag der Anteil nur noch bei rund 17 Prozent. Zudem ging der Bestand an Dieselfahrzeugen ohne Rückkaufvereinbarung in Deutschland mit Euro-5-Norm oder niedriger im Zeitraum von Ende Dezember bis Ende März wie erwartet von rund 5.600 auf rund 4.700 Fahrzeuge weiter zurück. Die Eigenkapitalquote belief sich Ende März 2018 auf 14,5 Prozent, was einer leichten Verbesserung von 0,3 Prozentpunkten seit Ende Dezember 2017 entspricht. Der Brutto-Cash Flow stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2017 um 13,7 Prozent auf 53,5 Mio. Euro. Die Investitionen in das Leasingvermögen erhöhten sich deutlich um 18,4 Prozent auf 157,2 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand weiterhin einen leichten Anstieg des Konzernvertragsbestands, des operativen Konzernumsatzes und des EBITDA. Für das EBT rechnet er unverändert mit einem Wert ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zielquote für die operative Umsatzrendite bleibt ebenfalls bei 6 Prozent. --- Die Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März 2018 des Sixt Leasing-Konzerns kann unter http://ir.sixt-leasing.de/zwischenberichte heruntergeladen werden. Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 744 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de Kontakt: Sixt Leasing SE Investor Relations Stefan Kraus +49 89 74444 4518 ir-leasing@sixt.com Der Sixt Leasing-Konzern in Q1 2018 im Überblick (Zahlen nach IFRS)1 Umsatzentwicklung in Mio. Euro Q1 Q1 Veränd. in 2018 2017 % Konzernumsatz 202,0 187,7 7,6 Davon Geschäftsbereich Leasing 177,1 163,5 8,3 Davon Leasingerlöse (Finanzrate) 58,3 56,7 2,7 Davon sonstige Erlöse aus dem 48,9 43,9 11,5 Leasinggeschäft Davon Verkaufserlöse 69,9 62,9 11,1 Davon Geschäftsbereich Flottenmanagement 24,9 24,1 3,1 Davon Flottenmanagementerlöse 13,1 11,9 10,3 Davon Verkaufserlöse 11,8 12,2 -3,8 Ergebnisentwicklung in Mio. Euro Q1 Q1 Veränd. 2018 2017 in % Aufwendungen für Fuhrpark u. -127,- -116,- 9,4 Leasinggegenstände 5 6 Personalaufwand -9,1 -8,1 12,7 Saldo sonst. Betriebliche Erträge/Aufwendungen -4,5 -5,8 -23,1 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 60,9 57,1 6,5 Abschreibungen (EBITDA) Davon Geschäftsbereich Leasing 59,8 56,3 6,1 Davon Geschäftsbereich Flottenmanagement 1,1 0,8 32,3 Abschreibungen -49,2 -44,1 11,7 Finanzergebnis -3,6 -4,6 -21,8 Ergebnis vor Steuern (EBT) 8,0 8,5 -5,3 Davon Geschäftsbereich Leasing 7,0 7,7 -9,1 Davon Geschäftsbereich Flottenmanagement 1,0 0,8 31,5 Operative Umsatzrendite (in %)2 6,7 7,5 -0,8 Punkte Ertragsteuern -2,2 -2,5 -12,8 Konzernergebnis 5,9 6,0 -2,2 Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,29 0,29 - Weitere Kennzahlen 31.03.2018 31.12.2017 Veränd. in % Vertragsbestand Konzern 133.500 132.900 0,5 Davon Online Retail 46.900 45.400 3,3 Davon Flottenleasing 46.500 48.100 -3,3 Davon Flottenmanagement 40.100 39.400 1,9 in Mio. Euro 31.03.2018 31.12.2017 Veränd. in % Bilanzsumme 1.453,9 1.442,8 0,8 Leasingvermögen 1.258,2 1.219,2 3,2 Eigenkapital 210,9 205,1 2,8 Eigenkapitalquote (in %) 14,5 14,2 +0,3 Punkte in Mio. 