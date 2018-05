Zum Wochenschluss zeigte der deutsche Leitindex noch einmal, was in ihm steckt - mit einem Tageshoch bei 13.002 Punkten kletterten die Blue Chips bereits kurz nach Börseneröffnung wieder an die 13.000er-Barriere. Dieses Niveau konnten die Kurse bis zum Feierabend zwar nicht halten, dennoch reichte es zur Schlussglocke für ein solides Plus von 0,7%, womit der Wochenverlust auf -1,1% eingedämmt werden konnte. Aus charttechnischer Sicht ein gutes Zeichen…

