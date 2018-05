Historische Wertpapiere - Alles nur kein Altpapier

Seit es Aktiengesellschaften gibt, werden die Anteile daran in Papierform als echte Stücke gehandelt. In Zeiten von Internet und Online-Brokerage mag mancher das als antiquiert belächeln. Doch historische Wertpapiere sind alles andere als wertloses Altpapier.

Die so genannten Nonvaleurs sind auch heute, zum Teil Jahrhunderte nach ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung noch eine gute Anlagemöglichkeit. Das gilt selbst dann, wenn das dahinter stehende Unternehmen längst nicht mehr interessiert. Wie bei vielen sammelswerten Gegenständen entscheidet die vorhandene Anzahl und die Qualität über den Wert eines solch alten Wertpapiers. Dabei muss es nicht mal immer eine klassische Aktie sein. Auch Genussscheine, Optionsscheine oder so genannte Kuxe zeichnen sich durch einen mehr oder minder hohen Sammlerwert aus. Offiziell nennt sich das Sammelgebiet historischer Wertpapiere Scripophily. Diese Wortschöpfung hob die Londoner Tageszeitung The Times mit einem Preisausschreiben 1978 aus der Taufe.

Das älteste Wertpapier. Im Jahr 1602 wird mit der Niederländischen Ostindien-Kompanie (kurz VOC) die erste globale Aktiengesellschaft gegründet. Für die Finanzierung dieser monopolistischen Handelskompanie entscheidet sich der chronisch finanzschwache niederländische Staat, eine Aktiengesellschaft ins Leben zu rufen. Mit großem Erfolg, denn die VOC wuchs bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1800 zu einer der größten Handelsunternehmungen der Welt. Die papierenen Zeugnisse von damals werden auf Auktionen für fünfstellige Summen gehandelt.

Doch wertmäßig spielt die Musik längst nicht mehr in der Zeit der südostasiatischen Kolonien. Stattdessen stürzen sich Sammler auf seltene Einzelstücke von noch heute existierenden Unternehmen, auf Papiere mit Originalunterschriften bekannter Persönlichkeiten wie Benjamin Franklin oder auch schlicht auf grafisch herausragend gestaltete Papiere.

Für erfolgreiche Sammler muss es also nicht gleich eine Aktie der niederländischen Ostindien-Kompanie sein. Auch neuere Papiere bieten Anlagechancen. Die Faustregel: Je seltener die Aktien und umso dekorativer sie ausgestaltet sind, desto eher wird aus dem einfachen Papier ein Anlageschatz und kann für den Hausgebrauch auf jeden Fall herangezogen werden.

Werner lebt als Filmfigur weiter - die Achterbahn AG ist dagegen längst Geschichte. (Bildquelle: markteinblicke.de)

Ein eigener Index. Im Jahr 2016 wurde mit dem Historic Stocks Market Index ein eigener Index für die Welt der Scripophily ins Leben gerufen. Dieser spiegelt die Wertentwicklung von 100 Historischen Wertpapieren wider. Bei der Auswahl der Titel wurde darauf geachtet, dass unterschiedliche Regionen, Branchen und Ausgabezeiträume ausgewogen vertreten sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...