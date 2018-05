Die deutschen Autohersteller BMW (WKN:519000), Daimler (WKN:710000) und VW (WKN:766403) versinken gerade noch tiefer in der anhaltenden Diesel-Affäre, und das gerade zu einem Zeitpunkt, an dem eigentlich die Weichen für die Zukunft gestellt werden sollten. Wenigstens Siemens (WKN:723610) weigert sich jetzt, die notwendigen Zukunftsinvestitionen weiter aufzuschieben. Das sollten Anleger wissen. Die deutschen Autohersteller weigern sich, Batterien selbst herzustellen Lange Zeit hat man dem Branchenpionier Tesla (WKN:A1CX3T) in erster Linie von den Seitenrändern aus zugesehen, aber vor allem im letzten Jahr haben die deutschen Autohersteller dann riesige Elektrooffensiven vorgestellt, deren erste Modelle in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...