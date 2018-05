Irgendwann sollte auch der letzte an der Börse verstanden haben, dass der Abgas-Skandal von VW längst abgehakt ist. Die VW-Aktie hat sich seit Bekanntwerden des Diesel-Dilemmas und den knackigen Rücksetzer im September 2015 bis auf 86,36 Euro fast verdoppelt. Im Nachhinein war der Dieselskandal für VW vielleicht sogar gut. Die Führungsetage wurde nahezu komplett umgekrempelt und VW bekommt einen grünen Anstrich. Neu-Vorstand Herbert Diess wird die komplette Flotte elektrifizieren. 2019 beginnt in Zwickau die Produktion der VW-Elektroauto-"Familie" I.D. Tochter Audi bringt seinen E-Tron SUV Ende 2018, Porsches Mission E wird 2020 in die Verkaufsstores kommen.

