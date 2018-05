Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Astrazeneca von 5500 auf 5800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Erstquartalszahlen des Pharmakonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Core EPS) für die Jahre 2019 bis 2022 erhöht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Da die Briten in diesem Zeitraum ihren Gewinn dreimal so stark steigern dürften als der Branchendurchschnitt ohne AstraZeneca, sei die im Sektorvergleich deutlich überdurchschnittliche Bewertung gerechtfertigt./edh/la Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-05-28/09:19

ISIN: GB0009895292