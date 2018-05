(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Die neue Hybrid-Heizung ergänzt Ihre bestehende Heizung und liefert umweltfreundliche Wärme fürs Haus

Weißenohe bei Nürnberg 27.05.2018 09:00

Die neue BW1 Heizungsergänzung ist mit jeder Heizung - egal ob Öl oder Gas kombinierbar. Leicht nachzurüsten wird die Hybridheizung - BW1-Wärmepumpe in ganz Deutschland mit der bestehenden Heizung in Kombination eingebaut. Zusätzlich kann dann die neue Hybridheizung mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden und liefert bis zu 100% kostenfreie Wärmeenergie.

Hybridheizungen sind Zukunft

So kann die heimische Energiewende auch im Heizungsbereich gelingen - diese Technologie ist überall umsetzbar. Viele Häuser in Deutschland und speziell in der Metropolregion Nürnberg machen es bereits vor - Hybridheizungen sind einfach zu installieren - in 1/2 Tag vom örtlichen Heizungsbauer installiert und sofort betriebsbereit. Mit der BW1 Wärmepumpe von Bartl aus Ulm - made in germany - smart und hocheffizient kann man verschiedene Energien und bestehende Heiz-Systeme kombinieren und verbinden.

Regen oder grauer Himmel? Ist der Hybridheizung egal!

So kann man effizient, zuverlässig und klimaschonend heizen - das beweisen viele ältere Häuser. Es funktioniert ganz smart, je nach Wetterlage ist entweder Wärmepumpe oder Ölheizung dran. Beste Beispiele existieren in der Metropolregion Nürnberg Fürth Erlangen.

Intelligente Wärmeenergie - ideal bei bestehenden Heizungen

Strom- und Wärmeversorgung sind intelligent als Hybridheizung verbunden. Die Hybridheizung - besteht aus einer elektrisch betriebenen Wärmepumpe von Bartl - die BW1 und einer Öl-Heizung. Scheint die Sonne, erhitzt die strombetriebene Wärmepumpe das Heizwasser und sorgt für Wärme. Ist es draußen finster und die Sonnenenergie aufgebraucht, springt die Ölheizung ein.

Auch mit Photovoltaik kombinierbar

Zudem kann man mit dem Strom auf dem Dach, wenn Photovoltaikzellen angebracht wurden - die Hybridheizung BW1 kostenfrei versorgen - 700 Watt Leistungsaufnahme zum Heizen - mehr braucht man nicht.

Die neue BW1 WP wird nach ganz Deutschland geliefert und kann vom örtlichen Heizungsbauer leicht und schnell installiert werden.

Infos und Ausstellung bei iKratos in Weißenohe bei Nürnberg - zu Photovoltaik und Wärmepumpen für bestehende Heizungen - täglich von 9-16 Uhr Tel 09192 992800

Boilerplate:

Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

* Name: Willi Harhammer

Abteilung:

Zuständig:

Telefon: +49 (9192) 992800

Fax: +49 (9192) 9928028

E-Mail: kontakt@ikratos.de

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2018 03:33 ET (07:33 GMT)