Linz (pta008/28.05.2018/09:40) - 140. ordentliche Hauptversammlung der Linz Textil Holding AG



Abstimmungsergebnisse zu der am 24. Mai 2018, um 10:30 Uhr, am Firmensitz der Linz Textil Holding AG, 4030 Linz, Wiener Straße 435, stattgefundenen 140. ordentlichen Hauptversammlung.



Tagesordnungspunkt 2



Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes



Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 3



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017



Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Ing. Manfred Kern Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Hermann Wiesinger MMBA Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Mag. Otmar Zeindlinger Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 253.649 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 253.649 Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 253.649 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 2 Aktionäre mit 568 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 4



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Günther Grassner Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Michael Schneditz-Bolfras Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.705 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,90 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.705 Ja-Stimmen: 32 Aktionäre mit 251.705 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 2.512 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Johanna Jetschgo Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Andreas Gassner Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Barbara Lehner Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 53.022 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 17,67 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 53.022 Ja-Stimmen: 28 Aktionäre mit 53.022 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 5 Aktionäre mit 201.195 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Dionys Lehner Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 53.022 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 17,67 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 53.022 Ja-Stimmen: 28 Aktionäre mit 53.022 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 5 Aktionäre mit 201.195 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Anton Schneider Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 25 Aktionäre mit 233.862 Stimmen Nein-Stimmen: 8 Aktionäre mit 20.355 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Reinhard Leitner Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 234.430 Stimmen Nein-Stimmen: 6 Aktionäre mit 19.787 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



Tagesordnungspunkt 5



Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017



Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.705 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,90 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.705 Ja-Stimmen: 32 Aktionäre mit 251.705 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 2.512 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 6



Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018



Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 7



Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat



Erhöhung der Mitgliederanzahl in der Weise, dass sich der Aufsichtsrat in Zukunft aus fünf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.



Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Wahl von Herrn Dipl.-Ing. Friedrich Weninger MBA in den Aufsichtsrat.



Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217 Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Aussender: Linz Textil Holding AG Adresse: Wiener Straße 435, 4030 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com



ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



