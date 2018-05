FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IWTH XFRA AT0000686084 ERSTE RESPONSIBLE BOND T 0.981 EUR

XFRA DE000HSH4ZW5 HSH NORDBANK MZC 13 15/20 0.000 %

XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %

YZC XFRA US9848461052 YANZHOU COAL MNG H ADR/10 0.653 EUR

UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.179 EUR

WB8 XFRA US95709T1007 WESTAR ENER. DL 5 0.342 EUR

QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.530 EUR

LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.053 EUR

IVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.060 EUR

GPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.235 EUR

EDVN XFRA TRAEREGL91G3 EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1 0.151 EUR

EF4 XFRA TRAAEFES91A9 ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1 0.076 EUR

TLV1 XFRA MXP4987V1378 GRUPO TELEVISA CPO A,L,D 0.015 EUR

FZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 2.100 EUR

0CZ XFRA KYG215AT1023 CHINA ZHONGWANG HLDG HK-1 0.016 EUR

OCJ XFRA JP3689500001 ORACLE CORP. JAPAN 0.890 EUR

DPA XFRA JP3486150000 DAITO PHARMACEUTICAL 0.117 EUR

QPJ XFRA JP3244800003 KEWPIE CORP. 0.148 EUR

OSG XFRA JP3170800001 OSG CORP. 0.172 EUR

SGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS 0.052 EUR

G5I XFRA FR0010263202 GROUP PAREF INH. EO 25 3.000 EUR

ER7 XFRA FR0000131757 ERAMET SA INH. EO 3,05 2.300 EUR

SEJ1 XFRA FR0000073272 SAFRAN INH. EO -,20 1.600 EUR

VG0K XFRA DE000A1E8G88 VIVANCO GRUPPE AG 0.100 EUR

VEH XFRA DE0007600108 VALORA EFFEK.HAND.O.N. 0.100 EUR

FRS XFRA DE0005775803 FORIS AG 0.100 EUR

MBQ XFRA DE0005218309 MOBOTIX AG O.N. 0.040 EUR

AD2 XFRA CNE1000001S0 AIR CHINA LTD. H YC 1 0.015 EUR

D7C XFRA CNE1000001Q4 CHINA CITIC BANK H YC 1 0.035 EUR

LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.314 EUR

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.145 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

ERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.110 EUR

AC8 XFRA AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE 0.123 EUR

OMV XFRA AT0000743059 OMV AG 1.500 EUR