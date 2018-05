FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US5272881047 LEUCADIA NATL DL 1

IZA XFRA US10567B1098 BRAVO BRIO REST.GR.DL-001

4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V.

G5L XFRA CH0012488190 AEVIS VICTORIA NA SF 5

28X XFRA CA0202891044 ALMADEX MINERALS

NN6 XFRA DE0006577109 NANOREPRO AG

XFRA US3157213089 FIBROCELL SCIE. DL-,01

XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO.