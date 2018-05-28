FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US5272881047 LEUCADIA NATL DL 1
IZA XFRA US10567B1098 BRAVO BRIO REST.GR.DL-001
4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V.
G5L XFRA CH0012488190 AEVIS VICTORIA NA SF 5
28X XFRA CA0202891044 ALMADEX MINERALS
NN6 XFRA DE0006577109 NANOREPRO AG
XFRA US3157213089 FIBROCELL SCIE. DL-,01
XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US5272881047 LEUCADIA NATL DL 1
IZA XFRA US10567B1098 BRAVO BRIO REST.GR.DL-001
4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V.
G5L XFRA CH0012488190 AEVIS VICTORIA NA SF 5
28X XFRA CA0202891044 ALMADEX MINERALS
NN6 XFRA DE0006577109 NANOREPRO AG
XFRA US3157213089 FIBROCELL SCIE. DL-,01
XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO.