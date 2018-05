Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe ihre Einschätzung bestätigt, dass der Markt die Chancen der Bonner auf dem US-Markt unterschätze, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Telekom dürfte ihren Free Cashflow im Zeitraum 2017 bis 2021 um durchschnittlich jährlich 10 Prozent steigern, und damit doppelt so stark wie die Branche./edh/tih Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508