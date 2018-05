Die Commerzbank hat die Einstufung für Takkt nach einem Zukauf in Schweden auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Akquisition des Büroausstatters Runelandhs sei positiv und entspreche der Portfoliostrategie des deutschen Büromöbelversenders, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Neuerwerb dürfte den Gewinn je Aktie 2019 um 2 Prozent steigern./edh/tih Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-05-28/10:33

ISIN: DE0007446007