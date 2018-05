Die Aktie des BHKW-Spezialisten 2G Energy hat sich in den letzten drei Jahren unter größeren Schwankungen per Saldo seitwärts entwickelt. Verschiedene Sonderfaktoren haben in dieser Zeit ein nachhaltiges Gewinnwachstum des Unternehmens verhindert. Nach einem starken Jahr 2017 könnten nun aber zahlreicher Wachstums- und Ergebnistreiber die Trendwende untermauern.

Mit dem Verkauf von BHKW, die mit Biogas oder Erdgas betrieben werden, und ergänzenden Dienstleistungen generiert 2G in Deutschland immer noch knapp zwei Drittel seiner Erlöse und zählt im Leistungsbereich von 20 bis 2.000 kW zu den führenden Anbietern. In den letzten Jahren hat die Gesellschaft aber unter einer volatilen Marktentwicklung gelitten. Zunächst wurde der Boom beim Biogasausbau durch Einschnitte im EEG beendet, dann belastete Unsicherheit über die weiteren Rahmenbedingungen (u.a. im Bezug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...