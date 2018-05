Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin, 28. Mai 2018 (pta013/28.05.2018/10:45) - Die digitale Rechnungsvorfinanzierung des Berliner FinTech-Startups decimo überzeugt erfahrene Investoren. Gründer und CEO Andreas Dubrow will mit frischem Kapital das Wachstum weiter beschleunigen.



decimo - der Vorreiter im Markt für Online-Factoring - gibt den erfolgreichen Abschluss einer weiteren Finanzierungsrunde bekannt. Als neuen Investor gewinnt das Startup den Internet-Pionier und erfolgreichen Serien-Unternehmer Stephan Schambach. Er verhalf bereits Startups wie Intershop, Demandware und NewStore zu internationalem Erfolg. Auch alle bisherigen Investoren beteiligen sich erneut. Ergänzt wird die Finanzierungsrunde durch Kapital u. a. von Targo Commercial Finance, HypoVereinsbank und Berliner Volksbank.



Investoren vertrauen auf das Erfolgskonzept von decimo Neben Schambach stellen weitere Venture-Capital-Unternehmen und Business Angels Eigenkapital zur Verfügung. Beispielsweise die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft DEWB (WKN: 804100, Ticker: EFF) und Seriengründer Dr.-Ing. Roland Fassauer, der bei decimo als CIO den Bereich Machine Learning maßgeblich vorantreibt. "decimo erfüllt den Wunsch aller Selbstständigen und kleinen Unternehmen, für ihre erbrachten Leistungen innerhalb von 24 Stunden bezahlt zu werden", bestätigt Fassauer. Außerdem verweist er auf den entscheidenden Wettbewerbsvorteil von decimo: Die selbstentwickelte Software zur vollständig automatisierten Prüfung, Bewertung und Auszahlung großer Mengen online eingereichter Rechnungen.



decimo überzeugt mit dynamischer Unternehmensentwicklung Andreas Dubrow, Gründer und CEO der decimo gmbh, ist mit der Entwicklung seines FinTech-Startups sehr zufrieden: "decimo verzeichnet seit Geschäftsaufnahme ein rasantes Wachstum von mehreren hundert Prozent pro Jahr und hat bereits hunderttausende Rechnungen verarbeitet. Damit sind wir heute schon ein etablierter Partner für Gewerbetreibende und Freiberufler, die sich nachhaltig und zuverlässig von finanziellen Engpässen und zeitaufwändigen Mahnverfahren befreien wollen. Unsere Investoren sind vom enormen Potential des Online-Factoring-Marktes begeistert und von der positiven Unternehmensentwicklung überzeugt."



Über decimo: decimo ist ein junges, innovatives FinTech-Unternehmen aus dem Herzen Berlins, das Freiberufler, Selbstständige und kleine bis mittlere Unternehmen im Bereich der Rechnungsvorfinanzierung (Factoring) unterstützt. Der Vorfinanzierer versorgt seine Kunden mit der notwendigen Liquidität, schützt sie vor Forderungsausfall und treibt, wenn nötig, auch überfällige Rechnungsbeträge ein. decimo verfügt über eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) und zeichnet sich somit als seriöser Finanzdienstleister aus. 2018 hat decimo eine Spitzenbewertung im FinTech-Vergleich von FinCompare erreicht. http://www.decimo.de



