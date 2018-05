marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger blicken nach Italien, Wirecard im Fokus

Während die neuesten Entwicklungen in Italien am Markt zu Beginn der neuen Woche für Aufregung sorgen, bleiben die Impulse aus Übersee aus, da an der Wall Street feiertagsbedingt nicht gehandelt wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.946

MDAX +0,3% 26.764

TecDAX +0,6% 2.835

SDAX +0,2% 12.568

Euro Stoxx 50 -0,1% 3.511

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). In der zweiten Reihe blicken Anleger vor allem auf Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und die nächste Kurszielanhebung für die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München.

DAX-Chart: boerse-stuttgart.de