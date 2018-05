Die Papiere der Deutschen Lufthansa fliegen am Montag mit einem Plus von 1,8 Prozent in die neue Woche. Auch wenn zahlreiche Widerstände warten: Insbesondere im langfristigen Zeitfenster überzeugen die Anteilsscheine. Auf was es jetzt zu achten gilt, wo wichtige Kursmarken liegen, wie Anleger bei einer Fortsetzung des Höhenflugs dabei sein können.

Den vollständigen Artikel lesen ...