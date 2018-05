Der DAX pendelt wieder bei 13.000 Punkten. Die vorerst gescheiterte Regierungsbildung durch populistische Kräfte in Italien sorgte zunächst für Erleichterung. Feiertagsbedingt bleiben heute die Börsen in London und New York geschlossen. Deshalb sind die Umsätze vergleichsweise niedrig. Im Laufe der Woche kommen aber u.a. noch Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone sowie Arbeitsmarktdaten aus den USA. Holger Scholze berichtet.