Die letzten Jahre über präsentierte sich das Wertpapier des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines durchaus gefragt und konnte jedes Jahr eine positive Jahresbilanz aufstellen. In 2018 aber gelange es erst wieder vor einigen Wochen in die Gewinnzone auf Jahressicht zurückzukehren. Viel interessanter erscheint jedoch die seit Jahresbeginn andauernde Stabilisierungsphase in Form einer klassischen Cup&Handle-Formation.

Kaufsignal per Wochenschlusskurs aktiviert

Diese erstreckte sich von den Jahreshochs bei 156,80 Euro auf ein Verlaufstief von 129,20 Euro bis Anfang März, anschließend ging es wieder zu den Jahreshochs weiter rauf. Nach einem kleinen Dämpfer an dieser Hürde nahmen sich Investoren die Aktie wieder vor und drückten diese in der vergangenen Handelswoche über die bisherigen Jahreshochs aufwärts. Damit deutet sich eine Fortsetzung der ...

