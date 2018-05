Fiore Gold Ltd. veröffentlichte letzte Woche seine finanziellen und operativen Ergebnisse des zum 31. März geendeten zweiten Quartals 2018.



Aus den Zahlen geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Nettogewinn von 3,28 Millionen Dollar oder 0,03 Dollar je Aktie zu verzeichnen hatte. Insgesamt konnte ein Umsatz von 11,51 Millionen Dollar mit einer Bruttomarge von 3,60 Millionen Dollar oder 31% erwirtschaftet werden. Der im zweiten Quartal generierte operative Cashflow betrug 1,71 Millionen Dollar, verglichen mit 1,58 Millionen Dollar im vorherigen Quartal.



Die Goldproduktion des Unternehmens konnte in Q2 2018 um 31% im Vergleich zum vorherigen Quartal gesteigert werden und betrug somit 8.695 Unzen. Insgesamt wurden 8.673 Unzen zu einem Durchschnittspreis von 1.327 Dollar je Unze verkauft. Die All-In Sustaining Costs konnten im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres um 45% reduziert werden und beliefen sich nur noch auf 989 Dollar je Goldunze.



Zum Stand vom 31. März 2018 befand sich das Unternehmen im Besitz von Betriebskapital in Höhe von 16,21 Millionen Dollar.



