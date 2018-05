Liebe Trader,

Übergeordnet musste die MTU-Aktie nach dem ersten Jahreshoch im Januar bei 156,80 Euro einige Verluste einstecken. Bei etwa 136,00 Euro ist der Wert in eine solide Seitwärtsbewegung übergelaufen, welche den EMA 200 als innere Trendlinie bis Ende April beibehalten hat. Dann war genug Kraft da um einen Ausbruch zur Oberseite zu vollziehen! Das Wertpapier notiert aktuell auf neuen Jahreshochs bei 162,30 Euro und bewegt sich fortlaufend in einem Aufwärtstrendkanal. Dem weiteren Anstieg steht nach aktueller Auswertung so gut wie nichts im Wege!

Long-Chance:

Aufgrund der vorliegenden Cup&Handel-Formation und starken Zahlen, sollte die erste Zielmarke 168,73 Euro bilden. Erst dann können nach dem Fibonacci-Retracement errechnete Kursziele zunächst von 177,00 Euro erreicht werden. Darüber hinaus besteht sogar das Potenzial auf weitere Gewinne bis zu 187,00 Euro. Eine Verlustbegrenzung ist aber vorerst noch knapp unter 154,00 Euro anzusetzen. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau müssen Investoren der MTU-Aktie mit weiteren Verlusten bis auf 150,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 162,30 Euro

Kursziel: 177,00 / 187,00 Euro

Stop: 154,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 8,30 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

MTU; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 161,80 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.